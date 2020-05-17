Болонья офіційно прокоментувала чутки про трансфер Ібрагімовіча

Директор Болоньї Вальтер Сабатіні прокоментував висловлювання головного тренера клубу Сініші Міхайловіча про можливий трансфер нападника Мілана Златана Ібрагімовича.

"Вся справа у їхній дружбі і взаємоповазі. Трансфер Ібрагімовіча – це не те, на що Болонья могла б претендувати. Він однозначно підвищив би рівень наших гравців, і це було б чудово, але я не можу сказати, що вірю у цю можливість.

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У нашого тренера хороші відносини з Ібрагімовічем, але я не знаю, чи зможе це перерости у переговори", – цитує Сабатіні видання Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Ібрагімович перейшов у Мілан в січні 2020 року з Лос-Анджелес Гелаксі. У поточному сезоні 38-річний форвард провів у Серії А 8 матчів, в яких забив три голи і віддав одну результативну передачу. Контракт шведа з "россонері" діє до літа 2020 року.

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