Болонья не забила Удінезе й залишилась поза топ-4, Лаціо врятувався від поразки Пармі – Довбик зберіг високі шанси на ЛЧ
У рамках програми понеділка в 34-му турі Серії А 2024/25 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2024/25, 34-й тур
Удінезе – Болонья – 0:0
Верона – Кальярі – 0:2
Голи: Паволетті, 30, Дейола, 90+3
Вилучення: Гіларді, 85
Лаціо – Парма – 2:2
Голи: Педро, 79, 84 – Ондрейка, 3, 46
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Болонья не змогла повернутись у зону Ліги чемпіонів. Для цього треба було перемагати Удінезе на його полі, однак "россоблу" навіть гола не забили. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию – підопічні Вінченцо Італьяно залишились у одному заліковому балі від топ-4.
Завдяки цій осічці Рома залишилась у двох очках від зони ЛЧ, а не в трьох. До початку наступного туру цей розрив не зміниться. Фріульці ж довели безвиграшну ходу до шести турів, але зупинили 5-матчеву серію поразкою.
Лаціо міг обійти і Рому, і Болонью, і Ювентус наздогнати (саме туринці замикають топ-4). Умова була простою – виїзна перемога над Пармою. "Б'янкочелесті" її провалили, зігравши нічию, хоча все могло завершитись значно гірше. Підопічні Марко Бароні пропустили вже на 3-й хвилині від Ондрейки, а менш ніж за хвилину після старту другого тайму він оформив дубль. 0:2!
Від ганьби римлян врятував Педро, який вийшов на 57-й хвилині, відіграв один гол на 79-й, а вже на 84-й зрівняв рахунок. 2:2! Саме з цим результатом матч і добіг кінця. Лаціо теж залишився у двох залікових балах від зони ЛЧ. Парма – у семи очках від трійки аутсайдерів.
Верона ж продовжила безвиграшну серію в чемпіонаті до п'яти турів, зазнавши домашньої поразки від Кальярі. Катастрофи не сталося – команди тримають у семи та восьми пунктах від зони вильоту відповідно.
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