Болонья придбала захисника, який не закріпився в Аталанті
21 серпня 00:10 - Читати іншою мовою
Правий захисник/латераль Надір Дзортеа перейшов з Кальярі в Болонью.
Болонья на своєму офіційному сайті оголосила про підписання Надіра Дзортеа. Контракт розрахований до 2029 року з опцією продовження ще на сезон.
За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, Кальярі отримає за захисника 8 млн євро, також передбачені бонуси.
У чемпіонаті Італії в минулому сезоні Дзортеа провів 35 ігор і забив 6 голів. Раніше захисник не зміг закріпитися в Аталанті, вихованцем якої він є.
