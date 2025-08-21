Правий захисник/латераль Надір Дзортеа перейшов з Кальярі в Болонью.

Болонья на своєму офіційному сайті оголосила про підписання Надіра Дзортеа. Контракт розрахований до 2029 року з опцією продовження ще на сезон.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, Кальярі отримає за захисника 8 млн євро, також передбачені бонуси.

У чемпіонаті Італії в минулому сезоні Дзортеа провів 35 ігор і забив 6 голів. Раніше захисник не зміг закріпитися в Аталанті, вихованцем якої він є.

