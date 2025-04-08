Болонья та Наполі не виявили переможця у матчі 31-го туру італійської Серії А сезону 2024/25 (1:1). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Рахунок у матчі було відкрито вже на 18-й хвилині після довгого виносу на Замбо-Ангісса. Лукаку вдало прикрив м’яч корпусом, а Франк виграв боротьбу в центрі поля, обіграв ще двох суперників і вийшов віч-на-віч з голкіпером. Хавбек холоднокровно реалізував момент, пробивши у вже порожні ворота – 0:1!

Наполі розписав нічию з Болоньєю – шедевральний гол Ндойе не дозволив наздогнати Інтер на вершині Серії А

На 64-й хвилині "россоблу" відповіли справжнім шедевром. Ндойє ефектно замкнув простріл Одгора, пробивши п’яткою з-під захисника. М’яч влучив у поперечку і від неї влетів у сітку. Команди завершили матч унічию 1:1. Наполі не зміг впритул наблизитися до Інтера (відставання становить три очки), а Болонья залишається на четвертому місці турнірної таблиці Серії А.

Рома зіграла внічию з Ювентусом у провальній битві за ЛЧ – Довбик створив усі моменти "вовків" і допоміг з голом