Ібрагімовіч отримав розкішну можливість відкрити рахунок у середині першого тайму, але голкіпер Болоньї парирував удар шведа з пенальті. На щастя для Мілана, одразу на добиванні вдало зіграв Ребіч.

Мілан у важкому матчі здолав Болонью – Ібрагімовіч не зумів реалізувати пенальті

Після перерви арбітр призначив ще один 11-метровий у ворота господарів, цього разу пробивав Кессьє і подвоїв перевагу "россонері". До фінального свитска гравці Больньї зуміли відквитати один м'яч.

Перемога закріпила Мілан на вершині турнірної таблиці, Болонья – 13-та.

Ібрагімовіч та Лукаку йшли до конфлікту ще з Манчестера – усі епізоди дуелі, яка вибухнула матюками в дербі Мілана