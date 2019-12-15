Болонья – Аталанта: Маліновський вперше за місяць потрапив у старт бергамасків

Український хавбек Руслан Маліновський нарешті виходить з перших хвилин за Аталанту.

Матч 16 туру Серії А Болонья – Аталанта розпочався о 16:00 за київським часом. Аталанта посідає шосте місце в чемпіонаті, а Болонья – 12-те. Обидві команди демонструють результативний футбол.

Востаннє Руслан Маліновський потрапляв у стартовий склад Аталанти ще на початку листопада. Той поєдинок з Сампдорією українець не дограв через вилучення, після чого Джан П'єро Гасперіні випускав його лише з лави запасних. На тижні Маліновський допоміг Аталанті переграти в Лізі чемпіонів Шахтар і заслужив місце в основі.

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Стартові склади

Болонья: Скорупскі – Томіясу, Даніло, Бані, Денсвіл – Медель, Полі – Орсоліні, Джемаїлі, Сансон – Паласіо.

Запасні: Да Коста, Дестро, Мбайє, Пас, Сантандер, Сарр, Сванберг, Сков Ольсен, Шутен.

Аталанта: Голліні – Толої, Паломіно, Джімсіті – Кастань, де Рон, Фройлер, Гозенс – Маліновський – Пашаліч, Мурієль.

Запасні: Россі, Спортьєлло, Мазьєлло, Пікколі, Ібаньєс, Берров, Хатебур, Коллі.

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