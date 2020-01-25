Болонья впевнено здолала СПАЛ: 21-й тур Серії А, субота

У першому суботньому матчі чемпіонату Італії СПАЛ на власному полі поступився Болоньї.
Італія, Серія А, 21-й тур
СПАЛ – Болонья – 1:3
Голи: Петанья, 23 – Вікарі, 24 (автогол), Барроу, 59, Полі, 63
Фіорентина – Дженоа – початок 19:00
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На 23-й хвилині форвард СПАЛа Петанья реалізував пенальті за фол у штрафному майданчику гостей. Та довго радіти господарям не судилось, оскільки вже за хвилину рахунок був рівним – Вікарі невдало зіграв в обороні й відправив м'яч у власні ворота.
Другий тайм Болонья розпочала динамічно та забила двічі: на 59-й хвилині підхопивши м'яч у штрафному майданчику, Барроу забив точним ударом у верхній дальній кут. А вже за кілька хвилин Полі після вражаючого пасу Соріано на дальню стійку зумів закріпити перевагу гостей, спрямувавши м'яч у ворота. Від такого шоку СПАЛу так і не вдалось оговтатись – як наслідок, впевнена перемога Болоньї.
Турнірна таблиця чемпіонату Італії