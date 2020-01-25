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Болонья впевнено здолала СПАЛ: 21-й тур Серії А, субота

18:08 39 Читать на русском
Болонья впевнено здолала СПАЛ: 21-й тур Серії А, субота
СПАЛ – Болонья / твіттер Болоньї

У першому суботньому матчі чемпіонату Італії СПАЛ на власному полі поступився Болоньї.

Італія, Серія А, 21-й тур

СПАЛ – Болонья – 1:3

Голи: Петанья, 23 – Вікарі, 24 (автогол), Барроу, 59, Полі, 63

Фіорентина – Дженоа – початок 19:00

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На 23-й хвилині форвард СПАЛа Петанья реалізував пенальті за фол у штрафному майданчику гостей. Та довго радіти господарям не судилось, оскільки вже за хвилину рахунок був рівним – Вікарі невдало зіграв в обороні й відправив м'яч у власні ворота.

Другий тайм Болонья розпочала динамічно та забила двічі: на 59-й хвилині підхопивши м'яч у штрафному майданчику, Барроу забив точним ударом у верхній дальній кут. А вже за кілька хвилин Полі після вражаючого пасу Соріано на дальню стійку зумів закріпити перевагу гостей, спрямувавши м'яч у ворота. Від такого шоку СПАЛу так і не вдалось оговтатись – як наслідок, впевнена перемога Болоньї.

Турнірна таблиця чемпіонату Італії

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