Головний тренер Гента Ласло Болоні розповів, чому форвард команди Роман Яремчук не потрапив до заявки на матч 5-го туру чемпіонату Бельгії

Як зазначає voetbalprimeur, на питання про відсутність Яремчука у заявці Болоні нерішуче відповів: "Роман втомився після матчів Ліги націй у складі збірної України".

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Зазначимо, що Яремчук провів повний матч у складі "синьо-жовтих" проти Іспанії та 37 хвилин проти Швейцарії. Інші українці Гента – Роман Безус та Ігор Пластун – також були у складі збірної України, але потрапили до заявки команди (щоправда так і не зіграли).

Додамо, що Гент продовжив серію невдалих результатів у чемпіонаті Бельгії, маючи в активі 3 очки, а між Яремчуком та Болоні начебто існує конфлікт.

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