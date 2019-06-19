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Болівія – Перу – 1:3 – відео голів та огляд матчу

11:20 110 Читать на русском
Болівія – Перу – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Радість перуанців / твіттер збірної Перу

Збірна Перу переконливо перемогла Венесуелу в рамках 2-го туру групового етапу Копа Амеріка-2019. Дивіться відео голів та огляд матчу Болівія – Перу.

 

Копа Амеріка-2019. 2-й тур

Група А

Болівія – Перу – 1:3

Голи: Морено, 28 – Герреро, 45, Фарфан, 55, Флорес, 90+5

Збірна Перу впевнено переграла Болівію. Екс-форвард Шахтаря Морено відкрив рахунок в матчі, однак Герреро, Фарфан і Флорес своїми голами принесли перемогу перуанцям.

Копа Амеріка-2019: Збірна Перу впевнено обіграла Болівію і наблизилась до виходу у плей-офф

Завдяки цій перемозі Перу зрівнялась з Бразилією за очками, і команди в очному протистоянні вирішать долю першого місця. Болівія ж лишається останньою у групі з 0 очок.

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