Екс-тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні побував одразу у трьох лікарнях, повідомляє UNITED24.

Шевченко закликав західний світ допомагати Україні у війні проти Росії

У центрі Recovery він поспілкувався з військовими, які проходять реабілітацію. Обійняв дітей, які лікуються в Охматдиті, а також побував в Інституті раку, де встановлений один із потужних генераторів, на який він збирав кошти з амбасадорами UNITED24.

"Скільки горя принесла війна на нашу землю! Болить за кожне зруйноване життя. Будемо допомагати. Будемо поруч", – наголосив Шевченко.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій Миколайович став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24, а нещодавно був призначений позаштатним радником Президента України.

Ізраїль – ХАМАС: футболісти, які розплатилися за підтримку Палестини