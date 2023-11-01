"Болить за кожне зруйноване життя": Шевченко провідав пацієнтів трьох українських лікарень
Легенда українського футболу Андрій Шевченко продовжує підтримувати своїх співгромадян.
Екс-тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні побував одразу у трьох лікарнях, повідомляє UNITED24.
Шевченко закликав західний світ допомагати Україні у війні проти Росії
У центрі Recovery він поспілкувався з військовими, які проходять реабілітацію. Обійняв дітей, які лікуються в Охматдиті, а також побував в Інституті раку, де встановлений один із потужних генераторів, на який він збирав кошти з амбасадорами UNITED24.
"Скільки горя принесла війна на нашу землю! Болить за кожне зруйноване життя. Будемо допомагати. Будемо поруч", – наголосив Шевченко.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій Миколайович став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24, а нещодавно був призначений позаштатним радником Президента України.
Ізраїль – ХАМАС: футболісти, які розплатилися за підтримку Палестини