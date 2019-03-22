Болгарія завдяки фейковому пенальті вирвала нічию в матчі з Чорногорією

Збірна Болгарії з допомогою арбітра зустрічі змогла зіграти внічию проти Чорногорії в матчі відбору Євро-2020.

Болгарія в матчі відбіркового циклу Євро-2020 вдома приймала іншу балканську збірну – Чорногорію. Обидві збірні є претендентами на 2 сходинку в групі, оскільки головним фаворитом вважається Англія.

Після не надто цікавого першого тайму команди видали яскраву другу половину зустрічі. Вже на 50-й хвилині Стефан Мугоша вдало пробив у дальній від голкіпера кут воріт і відкрив рахунок у зустрічі. Болгари мали нагоди відновити рівновагу, зокрема, хороший шанс втратив хавбек Спартака Евелін Попов. За 10 хвилин до кінця основного часу арбітр матчу поставив "лівий" пенальті, тоді як фол був за штрафним майданчиком. Неделев вдало пробив з позначки та врятував нічию для Болгарії.

Чорногорія наступний матч проведе вдома проти збірної Англії, болгари поїдуть до Пріштіни на гру з Косово.