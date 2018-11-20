Болгарія – Словенія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Словенія з Вербічем розписала нічию з Болгарією і вилетіла в дивізіон D. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Болгарія вдома зіграла внічию зі збірною Словенії. У першому таймі команди голів не забили.

Ліга націй: Нідерланди врятували нічию в матчі з Німеччиною та вийшли до Фіналу чотирьох турніру

На екваторі другого тайму збірна Болгарії відкрила рахунок у поєдинку зусиллями Іванова, який завдав точного удару після асисту попова. Словенцям вдалось відповісти за 7 хвилин. Зайц забив гол на 75-й хвилині і відновив паритет у зустрічі.



В останні 15 хвилин команди не спромоглись забити у матч закінчився нічиєю 1:1. Болгарія набрала 11 пунктів та посідає 2 місце у групі, Словенія – аутсайдер квартету. У збірної Вербіча лише 3 залікових пункти і вона вилітає у дивізіон D.



Ліга націй, С3, 6-й тур



Болгарія – Словенія – 1:1



Голи: Іванов, 68 – Зайц, 75