Болгарія – Англія: Стоїчков розплакався через прояви расизму від своїх співвітчизників

Екс-форвард Барселони Христо Стоїчков дуже сентиментально сприйняв дії фанатів збірної Болгарії у матчі проти англійців.

Скандальний матч 8-го туру відбору до Євро-2020 Болгарія – Англія (0:6) не залишив байдужим володаря "Золотого м'яча-1994" Христо Стоїчкова.

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Легенду болгарського футболу дуже зачепив інцидент із проявом расизму фанатів господарів. 53-річний екс-форвард закликав владу країни убезпечити стадіони від подібної поведінки та не пускати таких вболівальників на арени. На телеканалі TUDN USA Стоїчков розплакався в прямому ефірі обговорюючи цю тему.

Нагадаємо, болгарські вболівальники ображали темношкірих футболістів гостей, через що арбітр кілька разів зупиняв гру. За підсумками кваліфікації до Євро-2020 Болгарія вже достроково "пролетіла" повз фінальну частину турніру.

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