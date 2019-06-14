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Болгарія – Англія: матч може відбутись за порожніх трибун через прояви расизму

14 червня 22:11 53 Читать на русском
Болгарія – Англія: матч може відбутись за порожніх трибун через прояви расизму
Фанати Левскі / fanssceneeu

Поєдинок відбіркового циклу Євро-2020 між Болгарією та Англією може не відбутись через прояви расизму з боку балканських прихильників.

 

Збірна Болгарії може бути покарана матчем без глядачів через прояви расизму на трибунах, повідомляє The Times.

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Дискримінаційні вигуки лунали під час поєдинку відбіркового циклу Євро-2020 проти Косова (2:3). У наступному домашньому матчі балканці зіграють проти Англії.

Британці пропустили 2 тури відбору через участь у "фіналі чотирьох" Ліги націй, де вони здобули бронзові нагороди.

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Теги
Расизм у футболі Болгарія - Англія Болгарія Болгарія УЄФА футбольні фанати Євро-2020 Англія Англія
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