Болгарія – Англія: матч може відбутись за порожніх трибун через прояви расизму

Поєдинок відбіркового циклу Євро-2020 між Болгарією та Англією може не відбутись через прояви расизму з боку балканських прихильників.

Збірна Болгарії може бути покарана матчем без глядачів через прояви расизму на трибунах, повідомляє The Times.

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Дискримінаційні вигуки лунали під час поєдинку відбіркового циклу Євро-2020 проти Косова (2:3). У наступному домашньому матчі балканці зіграють проти Англії.

Британці пропустили 2 тури відбору через участь у "фіналі чотирьох" Ліги націй, де вони здобули бронзові нагороди.