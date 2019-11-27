Болбой став одним з героїв камбеку Тоттенхема – Моурінью подякував хлопчині за допомогу

Вражаючий камбек Тоттенхема у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса (4:2) міг і не відбутися без участі хлопчика, який подає м'ячі.

Після виходу м'яча за бокову лінію болбой оперативно повернув шкіряного Сержу Ор'є, який вкиданням з аута розпочав гольову атаку "шпор". Тренер Тоттенхема Жозе Моурінью оцінив зусилля підлітка і навіть потиснув йому руку.

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"Я люблю розумних болбоїв, таким був і я. Цей хлопець спрацював чудово. Він прочитав гру, все зрозумів і зробив важливу гольову передачу. Це важливий момент для нього, він ніколи цього не забуде", – цитує португальця Goal.

Нагадаємо, Тоттенхем програвав 0:2, однак лондонці змогли переламати хід поєдинку і забити чотири м'ячі у відповідь.

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