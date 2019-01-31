Болбой спровокував на жовту картку хавбека Уотфорда, зберіг 3 очки для Тоттенхема та отримав похвалу трибун

Болбой матчу 24-го туру англійської Прем'єр-ліги між Тоттенхемом та Уотфордом теж доклався до перемоги "шпор" (2:1).

Лондонці ледь не програли "шершням", але зуміли здобути вольову перемогу завдяки м'ячам Сона та Льоренте. Допоміг Тоттенхему й 12-й гравець, але не в особі вболівальників, а болбоя.

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У доданий арбітром час в одній із контратак Уотфорда м'яч опинився за боковою лінією, а хлопець, який подавав м'ячі, неспішно прогулявся з ним уздовж поля. Це розізлило хавбека гостей Ісаака Саксесса. Він вибив м'яч із рук болбоя та спробував швидко ввести його в гру, але отримав від арбітра "гірчичник" за неспортивну поведінку.

Натомість хлопець сів на своє місце та кілька разів підморгнув трибунам, які нагородили його оваціями.