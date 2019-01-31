toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ЛІВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СІТІ БАРСЕЛОНА - СЕВІЛЬЯ

Болбой спровокував на жовту картку хавбека Уотфорда, зберіг 3 очки для Тоттенхема та отримав похвалу трибун

13:24 1691 Читать на русском
Болбой спровокував на жовту картку хавбека Уотфорда, зберіг 3 очки для Тоттенхема та отримав похвалу трибун
Ісаак Саксесс / фото із соцмереж

Болбой матчу 24-го туру англійської Прем'єр-ліги між Тоттенхемом та Уотфордом теж доклався до перемоги "шпор" (2:1).

Лондонці ледь не програли "шершням", але зуміли здобути вольову перемогу завдяки м'ячам Сона та Льоренте. Допоміг Тоттенхему й 12-й гравець, але не в особі вболівальників, а болбоя.

Борнмут сенсаційно розгромив Челсі, Ліверпуль втратив очки з Лестером: 24 тур АПЛ, матчі середи

У доданий арбітром час в одній із контратак Уотфорда м'яч опинився за боковою лінією, а хлопець, який подавав м'ячі, неспішно прогулявся з ним уздовж поля. Це розізлило хавбека гостей Ісаака Саксесса. Він вибив м'яч із рук болбоя та спробував швидко ввести його в гру, але отримав від арбітра "гірчичник" за неспортивну поведінку.

Натомість хлопець сів на своє місце та кілька разів підморгнув трибунам, які нагородили його оваціями.

Англія24 турУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Уотфорд: Середа 30 січня 2019

Тоттенхем
Матч завершено
2 : 1
Уотфорд
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Відеоновини Англія Тоттенхем - Уотфорд Ісаак Саксесс Ісаак Саксесс Тоттенхем Тоттенхем футбольні курйози Уотфорд Уотфорд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
5
хв
Шахтар
16:00
Лех
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук