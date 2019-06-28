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Болбой розкрив таємний ритуал Мессі під час виконання гімну

10:18 321 Читать на русском
Болбой розкрив таємний ритуал Мессі під час виконання гімну
Ліонель Мессі / AFP

Оглядачі, які розкритикували Ліонеля Мессі за мовчання під час виконання гімну Аргентини перед матчем Копа Амеріка проти збірної Катару, схоже, змушені будуть взяти свої слова назад.

 
Лаутаро Мартінес 4’
Серхіо Агуеро 83’
4’ Лаутаро Мартінес
83’ Серхіо Агуеро

Альтернативну точку зору на суперечливий епізод висловив хлопчик, який супроводжував аргентинську зірку від підтрибунного приміщення до поля.

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"Це було неймовірно, коли вийшов Мессі, і це було щось, що я більше ніколи не переживу. Він погладив мене, його рука виявилась більшою за мою голову. Саме тому він розсміявся. Я обійняв його й сказав багато речей: що люблю його, що він мій ідол, що завжди хотів зустріти його та ніколи не мав змоги це зробити.

Під час гімну він закрив рот і мугикав його. Він справді не співає гімн, але мугикає його. Я чув це", – цитує Томаса Чавеса Marca.

Відзначимо, що Ліонель Мессі разом із партнерами по збірній Аргентини в п'ятницю, 28 червня, спробує пробитися до півфіналу Копа Амеріка. Матч проти національної команди Венесуели розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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