Болбой Фейєнорда завадив ПСВ забити гол, врятувавши перемогу для своєї команди

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"Золотий м'яч-2018": онлайн-трансляція церемонії нагородження
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Північний Лондон захоплює класним футболом, Баварія нарешті перемагає, а Барселона в шоколаді – підсумки євровікендуСвіт — 18:12 239
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Чому і з якого місця Україна вийде на Євро-2020 – оцінюємо результати жеребкування кваліфікаціїЄвро-2020 — 17:50 2659
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Ліга націй УЄФА 2018/19: стали відомі півфінальні париЛіга націй — 15:57 2488
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Шахтар – Ліон: матч не відбудеться в Харкові – УЄФА прийняв офіційне рішенняЛіга чемпіонів — 15:30 5856
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