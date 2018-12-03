Болбой Фейєнорда завадив ПСВ забити гол, врятувавши перемогу для своєї команди

Кумедний випадок стався в 14-му турі чемпіонату Нідерландів, в якому Фейєнорд вдома обіграв ПСВ.

Після однієї з небезпечних атак ПСВ голкіпер Фейєнорда Бейлі вибив м'яч кулаками. Болбой господарів, вирішивши, що той точно полетить в аут, викинув на поле інший м'яч. Але перший не вилетів за межі майданчика, тим самим заплутавши футболістів і не давши ПСВ зрівняти рахунок.

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ПСВ очолює турнірну таблицю чемпіонату Нідерландів з 39 пунктами. Фейєнорд посідає третю сходинку і відстає на 10 очок.