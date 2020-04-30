Болбат знайшов спільну рису між Шевченком та Фонсекою

Хавбек Шахтаря Сергій Болбат переконаний, що український і португальський тренери мають схожий підхід до гравців.

"Хто найкращий тренер-мотиватор? Паулу Фонсека. Було багато теорій, установок, важко не повторюватися. Але іноді він знаходив дуже важливі слова, щоб дати імпульс команді.

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Ще б відзначив як хорошого тренера-мотиватора Андрія Шевченка", – цитує Болбата офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, 26-річний півзахисник вперше дебютував за збірну України у 2014-му. У нинішньому сезоні УПЛ Болбат провів 12 матчів, в яких відзначився двома асистами.

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