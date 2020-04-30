toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Болбат знайшов спільну рису між Шевченком та Фонсекою

30 квітня 23:36 153 Читать на русском
Болбат знайшов спільну рису між Шевченком та Фонсекою
Сергій Болбат / Фото УАФ

Хавбек Шахтаря Сергій Болбат переконаний, що український і португальський тренери мають схожий підхід до гравців.

"Хто найкращий тренер-мотиватор? Паулу Фонсека. Було багато теорій, установок, важко не повторюватися. Але іноді він знаходив дуже важливі слова, щоб дати імпульс команді.

"Його тренування – як служба в армії", – Болбат назвав найжорсткішого тренера УПЛ

Ще б відзначив як хорошого тренера-мотиватора Андрія Шевченка", – цитує Болбата офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, 26-річний півзахисник вперше дебютував за збірну України у 2014-му. У нинішньому сезоні УПЛ Болбат провів 12 матчів, в яких відзначився двома асистами.

"Шахтар вчинив непорядно": як Луческу перейшов дорогу Маркевичу, а Металіст вилетів із єврокубків

blog_ava
Вукоєвіч заарештований – легенда Динамо погрожував вбити дружину, її сестру та маму
13:40
12514
Теги
Шахтар Шахтар Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна Україна Паулу Фонсека Паулу Фонсека Сергій Болбат Сергій Болбат
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
3
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук