Болбат: Знайдемо слабкі місця Динамо та будемо по них бити

Хавбек донецького Шахтаря поділився планами на матч 14 туру УПЛ проти київського Динамо.

За словами Болбата, "гірники" проаналізують попередні невдалі матчі з Динамо.

Шахтар – Динамо: шанс Фонсеки зламати неприємну тенденцію та ідеальна знахідка для Хацкевича

"Ті матчі, які нам не вдалися, ми просто розберемо їх, знайдемо якісь слабкі місця команди і будемо туди бити", – сказав Болбат в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Матч 14 туру УПЛ Шахтар – Динамо відбудеться завтра, 3 листопада. Початок матчу – о 17:00.

Шахтар – Динамо: 4 з 5 найгостріших гравців УПЛ представляють лідерів, або Антирекорд і велика проблема Фонсеки