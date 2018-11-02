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Болбат: Знайдемо слабкі місця Динамо та будемо по них бити

18:15 47 Читать на русском
Болбат: Знайдемо слабкі місця Динамо та будемо по них бити
Сергій Болбат / Фото: ФК Шахтар

Хавбек донецького Шахтаря поділився планами на матч 14 туру УПЛ проти київського Динамо.

За словами Болбата, "гірники" проаналізують попередні невдалі матчі з Динамо.

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"Ті матчі, які нам не вдалися, ми просто розберемо їх, знайдемо якісь слабкі місця команди і будемо туди бити", – сказав Болбат в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Матч 14 туру УПЛ Шахтар – Динамо відбудеться завтра, 3 листопада. Початок матчу – о 17:00.

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Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
до матчу
22
год
:
14
хв
Динамо
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Шахтар Шахтар Шахтар - Динамо Сергій Болбат Сергій Болбат
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