Болбат: Збірна України прагне приїхати з Португалії та Люксембургу не з порожніми руками

Захисник збірної України Сергій Болбат поділився очікуваннями від виїзних матчів відбору Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу.

"Важче буде домогтися максимуму, адже одна справа грати при своїх фанах, а інша – на полі суперника. Навіть ось зараз наскільки приємніше тренуватися, коли на трибунах зібралося стільки людей. Спасибі їм за підтримку. Втім, незважаючи ні на що, ми будемо прагнути показати якісний футбол і приїхати додому не з порожніми руками.

Португалія – Україна: Шевченко взяв до Лісабона 25 футболістів

Тактичні нюанси нам розповість тренерський штаб, але дуже важливо, щоб уся наша команда билася один за одного і виклалася на 100%. Я вірю, що все у нас вийде.

У нас зараз, вважаю, підібралася сильна команда, тому ми постараємося подарувати свято країні і опинитися серед найкращих збірних Європи", – цитує Болбата Команда 1.

Історична звитяга над Росією, незарахований гол Пятова: як стартувала збірна України у відборах на чемпіонат Європи