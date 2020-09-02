Болбат відреагував на нагороду найкращому гравцю збірної України за підсумками тренувань
Захисник збірної України Сергій Болбат поділився емоціями від нагороди найкращому гравцю на тренуваннях.
"Приємно, що виділили. Це було неочікувано. Зненацька застали, але в будь-якому випадку приємно, що Андрій Шевченко виділив. Мало хто мав можливість відпочити, тому всі в тонусі відразу після чемпіонатів і єврокубків. У цьому плані все в порядку.
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Дуже продуктивно провели тиждень на зборі. Сфокусовані на матчі зі Швейцарією, відпрацьовували тактику на цю зустріч. Все в робочому режимі, сконцентровані, чекаємо перемоги і будемо все для цього робити", – поділився Болбат у коментарі прес-службі УАФ.
Нагадаємо, Шевченко лише нещодавно запровадив нову традицію – нагороджувати найкращого гравця за підсумками тренувального процесу. Чи допоможе вона у підготовці до матчів Ліги націй – дізнаємось вже завтра, коли Україна зустрінеться зі збірною Швейцарії, початок гри о 21:45.
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