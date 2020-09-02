"Приємно, що виділили. Це було неочікувано. Зненацька застали, але в будь-якому випадку приємно, що Андрій Шевченко виділив. Мало хто мав можливість відпочити, тому всі в тонусі відразу після чемпіонатів і єврокубків. У цьому плані все в порядку.

Україна – Швейцарія: прогноз на матч Ліги націй

Дуже продуктивно провели тиждень на зборі. Сфокусовані на матчі зі Швейцарією, відпрацьовували тактику на цю зустріч. Все в робочому режимі, сконцентровані, чекаємо перемоги і будемо все для цього робити", – поділився Болбат у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, Шевченко лише нещодавно запровадив нову традицію – нагороджувати найкращого гравця за підсумками тренувального процесу. Чи допоможе вона у підготовці до матчів Ліги націй – дізнаємось вже завтра, коли Україна зустрінеться зі збірною Швейцарії, початок гри о 21:45.

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