"Варіант з Колосом у мене виник ще взимку перед тренувальним збором. Але тоді не вийшло домовитись. А зараз у мене закінчилася угода з Шахтарем і я на правах вільного агента підписав контракт. Це дуже цікавий і амбітний клуб.

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За 10 років клуб показав великий прогрес, тому мені дуже цікаво себе тут спробувати. Поспілкувався з головним тренером. Довго не думав. Вразила Ковалівка, це найкраще село, яке я бачив у житті.

Що стосується інфраструктури клубу, бази, стадіону... Думаю, тут Колос входить у першу трійку в Україні. Умови й тренувальні поля дуже високої якості. Тут все є для футболістів, щоб ми тренувалися і давали результат для клубу і вболівальників", – заявив Болбат на YouTube-каналі ковалівців.

Окрім Сергія, до Колоса приєднались Владислав Ємець, Роман Гончаренко, Кирило Попов та Олексій Зозуля. Новий сезон УПЛ стартує наприкінці серпня.

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