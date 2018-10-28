Болбат: Нічого надзвичайного Манчестер Сіті не продемонстрував

Хавбек Шахтаря Серій Бобат прокоментував розгром "гірників" в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Важко сказати, у чому саме ми поступилися. У Манчестер Сіті зібрані дуже якісні гравці, які майже не помиляються в простих ситуаціях. У них менше браку, менше втрат, завдяки чому вдається довше лишатися з м’ячем і створювати голи.

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Гадаю, коли б у нас вийшло діяти ще щільніше, то все було б інакше. Чи реально брати очки у Ман Сіті? Я вважаю, цілком реально. Ця зустріч стане гарною наукою: розберемо, усе підготуємо до матчу-відповіді.

Нічого надзвичайного суперники не продемонстрували – вони ж не літають полем, правильно? Гратимемо, намагатимемось брати очки та проходити далі", – цитує Болбата прес-служба донецького клубу.

Вчора Шахтар в Харкові без шансів поступився Манчестер Сіті з рахунком 0:3.

Шахтар – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу