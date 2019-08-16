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Болбат назвав сильні сторони Львова перед очним матчем

12:52 172 Читать на русском
Болбат назвав сильні сторони Львова перед очним матчем
Сергій Болбат / Шахтар

Захисник Шахтаря Сергій Болбат поділився очікуваннями від поєдинку проти Львова у 4 турі УПЛ.

 

"Сильні сторони Львова, якщо оцінювати їх склад, це нахабство, креативність в атаці. Ми на всі сто відсотків готуємося до будь-якого матчу.

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У нас завдання перемогти, показувати красивий атакувальний футбол, забивати багато голів. До Львова готуємося з усією серйозністю", – сказав Болбат у ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Нагадаємо, ФК Львів прийматиме Шахтар у 4 турі УПЛ. Поєдинок відбудеться на Арені Львів у неділю, 18 серпня. Початок матчу запланований на 19:30.

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