Болбат назвав недоліки функціонування VAR в УПЛ

Захисник Шахтаря Сергій Болбат оцінив запровадження системи VAR у чемпіонаті України.

"Ідея непогана, але поки багато помилок і нюансів. Система досить сильно збиває ритм. Або той же момент з офсайдом. Асистентам рефері дали рекомендацію не піднімати прапорець, щоб догравався епізод, а потім можна підняти прапорець. Тобто поки їм по зв'язку не передадуть, що точно було поза грою, щоб не збивати ритм.

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Але це дуже складно для футболіста: ти витрачаєш величезні зусилля, енергію, щоб зупинити атаку. Хтось, можливо, навіть отримує травму. А потім суддя піднімає прапорець: було поза грою, грубо кажучи, 45 секунд тому. І таких моментів багато.

Система поки недосконала, такі нюанси повинні врахувати, але потрібен час. Все в процесі еволюції", – цитує Болбата офіційний сайт Шахтаря.

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