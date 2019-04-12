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Болбат: Ми не маємо права думати, що будемо недосяжними для Динамо, якщо переможемо Зорю

08:52 164 Читать на русском
Болбат: Ми не маємо права думати, що будемо недосяжними для Динамо, якщо переможемо Зорю
Сергій Болбат / ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Сергій Болбат поділився очікуваннями від матчу проти Зорі.

 

"Якщо обіграємо Зорю, чи будемо недосяжні для Динамо у чемпіонській гонці? Я б не став так стверджувати. Може, вболівальники так і можуть міркувати. Але ми не маємо права і так не думаємо.

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Для нас кожен матч важливий і завдання треба виконувати поступово. Щоб досягти успіху в кожному турнірі, треба думати про кожну гру, а не про одиного-двох суперників.

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Зоря – сильний опонент для нас. В іграх з Шахтарем вона грає компактно і агресивно виходить в контратаку. Напевно, це їхня головна зброя. Але ми теж підготуємо свою протидію луганцям і будемо боротися за три очки", – цитує Болбата "Команда №1".

Теги
Шахтар - Зоря Сергій Болбат Сергій Болбат Шахтар Шахтар
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