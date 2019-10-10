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Болбат: Для збірної України матчі перед власними вболівальниками – справжнє задоволення

22:36 57 Читать на русском
Болбат: Для збірної України матчі перед власними вболівальниками – справжнє задоволення
Зінченко та Болбат / УАФ

Захисник збірної України Сергій Болбат поділився емоціями перед матчем відбору до Євро-2020 проти Литви в Харкові.

 

"Дуже багато часу приділяємо тактиці. Попереду найважливіші матчі, тому ми сфокусовані на 100 відсотків. Будемо намагатися брати по 3 очки в кожній зустрічі.

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Коли ми граємо вдома – це не просто плюс, це три плюси для збірної України. Коли збірна грає в Україні – це суперприємно. Коли повний стадіон, підтримка божевільна. Це кайф грати перед нашими уболівальниками", – поділився Болбат в коментарі УАФ.

Нагадаємо, 11 жовтня у Харкові національна команда прийматиме збірну Литви в рамках відбору на Євро-2020. Стартовий свисток пролунає о 21:45. Вже за три дні, 14 жовтня, у Києві, підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з португальцями.

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Євро-2020 Сергій Болбат Сергій Болбат Україна Україна футбольні фанати Україна - Литва
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