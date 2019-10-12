Болбат: Для України всі перемоги однакові

Захисник збірної України Сергій Болбат в ефірі каналу "Футбол 1" прокоментував перемогу над Литвою (2:0) в матчі 7-го туру відбору Євро-2020.

"Досить забити на один м'яч більше, ніж суперник і це – перемога. Для нас всі перемоги однакові. Вселила сьогоднішня гра в нас впевненість перед зустріччю з Португалією? Подивимося, коли будемо з ними грати", – сказав Болбат.

Україна – Литва – 2:0 – відео голів

Додамо, що підопічні Андрія Шевченка здолали литовців завдяки дублю Руслана Маліновського, який забив по голу у кожному з таймів.

Нагадаємо, Україна лідирує в групі B, набравши 16 очок. В понеділок, 14 жовтня, "синьо-жовті" приймуть Португалію в Києві.

Україна перемогла Литву ефектним дублем Маліновського – ми майже на чемпіонаті Європи