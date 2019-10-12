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Болбат: Для України всі перемоги однакові

07:30 446 Читать на русском
Болбат: Для України всі перемоги однакові
Сергій Болбат (ліворуч) / фото: sportas.lt

Захисник збірної України Сергій Болбат в ефірі каналу "Футбол 1" прокоментував перемогу над Литвою (2:0) в матчі 7-го туру відбору Євро-2020.

29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський
 
29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський

"Досить забити на один м'яч більше, ніж суперник і це – перемога. Для нас всі перемоги однакові. Вселила сьогоднішня гра в нас впевненість перед зустріччю з Португалією? Подивимося, коли будемо з ними грати", – сказав Болбат.

Україна – Литва – 2:0 – відео голів

Додамо, що підопічні Андрія Шевченка здолали литовців завдяки дублю Руслана Маліновського, який забив по голу у кожному з таймів.

Нагадаємо, Україна лідирує в групі B, набравши 16 очок. В понеділок, 14 жовтня, "синьо-жовті" приймуть Португалію в Києві.

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Теги
Україна Україна Євро-2020 Україна - Литва Сергій Болбат Сергій Болбат Збірна України
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