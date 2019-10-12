Болбат: Для України всі перемоги однакові

Євро-2020 — 04:17 11782
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Україна – Литва: ми однією ногою на Євро-2020, Маліновський – космос, Соболь скористався шансом, а Ярмоленко зараз чужий
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Євро-2020, кваліфікація: Чехія обіграла Англію, Франція дотиснула Ісландію, фіаско українського тренера в АндорріЄвро-2020 — 11 жовт 3162
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Португалія – Люксембург: CR700 залякує Україну, партнер Зінченка забиває на 3 очки, динамівець не страхує одноклубниківЄвро-2020 — 11 жовт 15638
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Україна – Литва: онлайн-трансляція матчу відбору до Євро-2020 – як це булоЄвро-2020 — 11 жовт 38436
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Україна – Литва – 2:0 – відео голів та огляд матчуЄвро-2020 — 11 жовт 15253