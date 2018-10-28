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Болбат: Було важливо перемогти Арсенал-Київ, щоб підійти до матчу проти Динамо з перевагою

27 жовтня 22:37 253 Читать на русском
Болбат: Було важливо перемогти Арсенал-Київ, щоб підійти до матчу проти Динамо з перевагою
Сергій Болбат (праворуч) / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Сергій Болбат поділився враженнями від матчу проти київського Арсенала (3:0).

"У нас завдання – в кожному матчі перемагати і брати три очки. Особливо це важливо перед поєдинком з Динамо, щоб підійти до протистояння з перевагою і спокійно готуватися.

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Проблем з фізичними кондиціями не відчувалося, адже сьогодні застосували ротацію і більше грали футболісти, які раніше через різні причини проводили не так багато часу на полі. Перший тайм був важкуватий: нелегко було розкривати оборону суперника, який не давав нам приймати м'яч між лініями, і створювати моменти. Але вдалося забити м'яч в роздягальню, і цей гол переламав хід зустрічі.

Після першого гола ми розслабилися і довели все до логічного завершення, відзначившись ще. Глобальна установка на гру була одна – взяти три очки. Це найважливіша мета в такому матчі. Всі викладались на сто відсотків і отримали необхідний результат", – циту Болбата прес-служба донеччан.

Зазначимо, Шахтар розгромив Арсенал-Київ у матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги.

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Арсенал-Київ - Шахтар: Субота 27 жовтня 2018

Арсенал-Київ
Матч завершено
0 : 3
Шахтар
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Шахтар Шахтар Арсенал-Київ - Шахтар Сергій Болбат Сергій Болбат
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