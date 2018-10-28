Болбат: Було важливо перемогти Арсенал-Київ, щоб підійти до матчу проти Динамо з перевагою

Півзахисник Шахтаря Сергій Болбат поділився враженнями від матчу проти київського Арсенала (3:0).

"У нас завдання – в кожному матчі перемагати і брати три очки. Особливо це важливо перед поєдинком з Динамо, щоб підійти до протистояння з перевагою і спокійно готуватися.

Грозний: Футболісти Арсенала-Київ дивились на гравців Шахтаря, як на людей з іншої планети

Проблем з фізичними кондиціями не відчувалося, адже сьогодні застосували ротацію і більше грали футболісти, які раніше через різні причини проводили не так багато часу на полі. Перший тайм був важкуватий: нелегко було розкривати оборону суперника, який не давав нам приймати м'яч між лініями, і створювати моменти. Але вдалося забити м'яч в роздягальню, і цей гол переламав хід зустрічі.

Після першого гола ми розслабилися і довели все до логічного завершення, відзначившись ще. Глобальна установка на гру була одна – взяти три очки. Це найважливіша мета в такому матчі. Всі викладались на сто відсотків і отримали необхідний результат", – циту Болбата прес-служба донеччан.

Зазначимо, Шахтар розгромив Арсенал-Київ у матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги.

Арсенал-Київ – Шахтар: післяматчева прес-конференція Паулу Фонсеки