Захисник Шахтаря Сергій Болбат може перебратися в Десну, повідомляє ТаТоТаке.

Болбат покине Шахтар, – ЗМІ

28-річний українець перебуває у Чернігові і близький до оренди в команду Олександра Рябоконя. За інформацією журналіста Михайла Співаковського, зарплату у новому клубі, швидше за все, йому буде виплачувати Шахтар. До слова, Болбат, контракт якого з Шахтарем чинний до 30 червня 2022 року, не їздив з "гірниками" на передсезонні збори в Австрію.

Нагадаємо, Болбат – вихованець Шахтаря, в якому й розпочав професіональні виступи у 2010 році. Майже всю кар'єру провів в орендах (донецький Металург, Металіст, бельгійський Локерен та Маріуполь). Закріпитись в основі Шахтаря вдалось лише в сезоні 2018/19. У минулому чемпіонаті України провів за "гірників" 6 матчів, в яких відзначився 1 результативною передачею. Transfermarkt оцінює гравця у 1,5 млн євро.

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