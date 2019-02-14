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ЛІГА ЄВРОПИ ОЛІМПІАКОС - ДИНАМО ШАХТАР - АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ

Болбат: Айнтрахт дуже атлетична команда

10:19 69 Читать на русском
Болбат: Айнтрахт дуже атлетична команда
Сергій Болбат / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Сергій Болбат висловив власну думку стосовно суперника "гірників" в 1/16 фіналу Ліги Європи Айнтрахта.

"Ми розбирали суперника, подивимося, наскільки це вийшло. Очікуємо складний поєдинок, команда Айнтрахт дуже атлетична, 90 хвилин в пресингу, на великих швидкостях. Буде важко", – сказав Болбат каналу Футбол 1.

Шахтар – Айнтрахт: "гірники" оголосили заявку на матч

Перший матч 1/16 фіналу ЛІги Європи Шахтар – Айнтрахт відбудеться сьогодні, 14 лютого, о 22:00 за київським часом.

Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
до матчу
11
год
:
26
хв
Айнтрахт Франкфурт
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Сергій Болбат Сергій Болбат Шахтар Шахтар Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Ліга Європи Шахтар - Айнтрахт Франкфурт
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