Болбат: Айнтрахт дуже атлетична команда

Півзахисник Шахтаря Сергій Болбат висловив власну думку стосовно суперника "гірників" в 1/16 фіналу Ліги Європи Айнтрахта.

"Ми розбирали суперника, подивимося, наскільки це вийшло. Очікуємо складний поєдинок, команда Айнтрахт дуже атлетична, 90 хвилин в пресингу, на великих швидкостях. Буде важко", – сказав Болбат каналу Футбол 1.

Шахтар – Айнтрахт: "гірники" оголосили заявку на матч

Перший матч 1/16 фіналу ЛІги Європи Шахтар – Айнтрахт відбудеться сьогодні, 14 лютого, о 22:00 за київським часом.