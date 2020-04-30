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Болбат – про досвід виступів у чемпіонаті Бельгії: Я був першопрохідцем

30 квітня 14:21 236 Читать на русском
Болбат – про досвід виступів у чемпіонаті Бельгії: Я був першопрохідцем
Сергій Болбат / Фото з відкритих джерел

Півзахисник Шахтаря Сергій Болбат розповів, як важко йому було протоптувати дорогу в Лізі Жупіле.

"Не знаю як футболіста, але як людину мене виступи в Бельгії змінили. Це були складні два роки для мене. Вони мені досить складно далися. Можна сказати, що я був першопрохідцем. Тоді дуже мало українців за кордоном грали.

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Я перший поїхав у Бельгію. Потім вже пішов потік футболістів – Маліновський, Тотовицький, Безус. Зараз вже почали транслювати по нашому телебаченню цю лігу. А мені доводилося все це відкривати. Я нічого не знав, ні з ким порадитися було, не знав менталітету людей. У командах теж все по-іншому працює. Ти все життя робиш за одним принципом, а там все інакше – харчування, заїзди перед матчем і тому подібне. І в побутовому плані теж було складно. Загартувало дуже сильно", – сказав Болбат в ефірі на сторінці УАФ в соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Болбат дебютував у дорослому футболі у Шахтарі у 2010 році. З 2015 по 2017 рр. виступав в оренді у бельгійському Локерені.

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Шахтар Шахтар Бельгія Руслан Маліновський Руслан Маліновський Роман Безус Роман Безус Сергій Болбат Сергій Болбат Локерен Локерен Андрій Тотовицький Андрій Тотовицький
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