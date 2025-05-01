Онлайн-казино BETON розпочинає свою спортивну історію з партнерства з Денисом Берінчиком. Український боксер є срібним призером Олімпійських ігор, чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі з травня 2024 року до лютого 2025 року.

Про це йдеться у матеріалі Tribuna.com.

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"Ми будуємо український відповідальний бренд із сильним характером, і саме тому першим нашим партнером у спорті став Денис. Він – сильний духом, витривалий та рішучий, завжди прагне бути першим, наполегливо працює для цього та не пасує перед труднощами. Саме такі лідерські якості є ключовими як для його команди, так і для нас. BETON підтримує сильних, амбітних, тих, хто не зупиняється попри виклики", – сказав СЕО компанії Роман Балашов.

Денис Берінчик також прокоментував спонсорство. Він наголосив, що така співпраця – це не просто контракт для нього.

"Це – підтримка на новому етапі. Після паузи й операцій я готуюсь повернутися. І радий, що поруч – бренд, який розділяє прагнення до першості, волю до перемог і рішучість нашої команди. Упевнений, далі буде тільки більше", – пояснив боксер.

В онлайн-казино підкреслюють, що таке партнерство з Берінчиком – це старт довготривалого спортивного напряму роботи.

"BETON – молодий, але відповідальний бренд. Для нас важливими є тривалі партнерства, довгострокова співпраця, результати якої допоможуть розвиватися українському спорту”, – додає Роман Балашов.

Відомо, що це українське ліцензійне онлайн-казино, яке працює офіційно. Свою роботу воно почало у лютому 2025 року. Цей бренд використовує українська компанія "СІТІКОД". Її діяльність ґрунтується на принципах відповідальної гри та підтримці українського спорту.