Радість гравців Бока Хуніорс у матчі з Рівер Плейт / Фото з відкритих джерел

Аргентина, Прімера, 18-й тур

Бока Хуніорс – Рівер Плейт – 1:0

Гол: Бенедетто, 65

Вилучення: Рохо, 90+7 (Бока Хуніорс)

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У дербі Буенос-Айреса, яке британський портал FourFourTwo визнав найпринциповішим у світі, зійшлись Бока Хуніорс і Рівер Плейт. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий в середині другого тайму – Бенедетто відгукнувся на навіс з кутового і головою вгатив сферу у лівий кут воріт.

Непоступливість гравців арбітр гасив жовтими картками, яких загалом було показано аж одинадцять. Вже у доданий час колишній захисник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо ледь не вбив Ніколаса де ла Круса, у стрибку в'їхавши тому прямою ногою у голову.

Цікаво, що ця перемога стала для Боки 91-ю в історії протистоянь. 83 рази клуби зіграли внічию, а ще 84 звитяги на рахунку Рівер Плейта.

У нинішній першості Аргентини Бока Хуніорс не програє протягом восьми матчів (шість перемог, дві нічиї) і посідає четверту сходинку у турнірній таблиці, набравши 32 очки. Рівер Плейт, натомість, перервав семиматчеву серію без поразок і з 29 очками йде сьомим.

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