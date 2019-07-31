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Бока Хуніорс звернувся в Інтер щодо Ікарді

11:46 17 Читать на русском
Бока Хуніорс звернувся в Інтер щодо Ікарді
Мауро Ікарді / фото із соцмереж

Президент Бока Хуніорс Даніель Анжелічі підтвердив, що клуб запитував Інтер про ситуацію з нападником Мауро Ікарді.

"Я знаю, що спортивний директор Боки Ніколас Бурдіссо розмовляв з віце-президентом Інтера Хав'єром Дзанетті і запитав про ситуацію з Мауро Ікарді", – сказав Анжелічі Radio Cooperativa.

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Нагадаємо, що Мауро Ікарді не входить в плани нового головного тренера Інтера Антоніо Конте, тому він близький до зміни команди.

Відзначимо, що аргентинець ніколи не грав у себе на батьківщині на клубному рівні. У послугах 26-річного виконавця також зацікавлені Ювентус, Наполі і Манчестер Юнайтед.

Ікарді тренуватиметься з Інтером, але не гратиме у матчах

У сезоні-2018/19 Мауро Ікарді втратив капітанську пов'язку в Інтері і шість місяців не виходив на поле. Всього в сезоні-2018/19 він провів 37 матчів на клубному рівні і забив 17 голів.

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Бока Хуніорс Бока Хуніорс Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер Італія
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