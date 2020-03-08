Бока Хуніорс з екс-динамівцем Самбрано став чемпіоном Аргентини, обігнавши в останньому турі Рівер Плейт

Колишній захисник київського Динамо Карлос Самбрано здобув чемпіонство з Бока Хуніорс. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Аргентини, Суперліга, 23-й тур

Бока Хуніорс – Хімнасія Ла-Плата – 1:0

Гол: Тевес, 73

"Для Бока Хуніорс принизливо підписувати гравця з аматорської ліги", – журналіст про трансфер Самбрано

В останньому турі аргентинської Суперліги Бока Хуніорс завдяки голу Карлоса Тевеса у другому таймі мінімально здолав Хімнасію Ла-Плата і став чемпіоном сезону-2019/20. До слова, безпосередню участь у здобутті історичної звитяги взяв Карлос Самбрано – екс-динамівець провів на полі 68 хвилин, після чого був замінений.

Цікаво, що інтрига у Суперлізі тривала до останнього туру. Клуб з Буенос-Айреса поступався своєму головному конкренту – Рівер Плейт – одним очком. Як наслідок, команда Самбрано змогла здобути перемогу, в той час як "мільйонери" розписали бойову нічию з Атлетіко Тукуман (1:1).

Для Бока Хуніорс це чемпіонство стало 34-м в історії. Більше титулів лише у їхнього одвічного суперника – Рівер Плейт (36).

Олександрія – Динамо: Михайличенко дивує, Миколенко робить 2 голи, Шабанов з рекордом, а суддя у вогні