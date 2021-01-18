Бока Хуніорс у серії пенальті виявився сильнішим за Банфілд та став володарем Кубка Марадони. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Кубок Марадони 2020/21, фінал.

Банфілд – Бока Хуніорс – 1:1 (серія пенальті – 3:5)

Голи: Лольйо, 90+6 – Кардона, 64

Вилучення: Мас, 87 (Бока Хуніорс)

Фінальний поєдинок видався досить напруженим, а особливо перший тайм – команди грали максимально обережно та створили лише один більш-менш небезпечний момент. А от у другому таймі Бока Хуніорс зумів вийти вперед – Кардона шикарним пострілом влучив у дальню дев'ятку.

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Банфілд не мав наміру просто здатись та активізувався в атаці. Це призвело до другої жовтої картки Маса, а трохи згодом і забитого гола, в якому антигероєм став колишній захисник Динамо Карлос Самбрано. Перуанець програв верхову боротьбу в штрафному, і Банфілд в компенсований час врятував нічию. Втім, Бока виявився сильнішим у післяматчевих пенальті, і капітан команди Карлос Тевес тріумфально здійняв над головою Кубок Марадони.

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