Бока Хуніорс та Рівер Плейт вперше в історії разом вийшли в фінал Кубка Лібертадорес, але поєдинки можуть не відбутись

Найпринциповіші суперники в Аргентині Бока Хуніорс та Рівер Плейт ондочасно вийшли в фінал Кубка Лібертадорес-2018.

У Південній Америці визначились фіналісти Кубка Лібертадорес (аналог Ліги чемпіонів). До вирішальної стадії вперше за всю історію турніру одночасно вийшли найпринциповіші суперники з Буенос-Айреса – Бока Хуніорс та Рівер Плейт.

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Але є одне "але". Суперкласіко може не відбутись через гучний скандал у півфінальному матчі між Греміо та Рівер Плейтом. Бразильський клуб незадоволений роботою VAR, який зафіксував сумнівний офсайд, а на 96-й хвилині форвард аргентинців Гонсало Мартінес реалізував пенальті, який вивів його клуб у фінал.

Після призначення пенальті суперечки футболістів Греміо з арбітром тривали 14 хвилин, після яких Мартінес нарешті виконав 11-метровий. Після матчу був гучний крик трибун, на поле вибігли поліцейські, які стали на захист рефері, яких гравці Греміо, схоже, були готові розірвати.

The referee had to be protected from Gremio players by armed soldiers after he gave a 95th minute penalty to River Plate in the South American equivalent of a Champions League semi-final. River scored and won 2-1.



Absolute scenes man. pic.twitter.com/oUcs8MaTte — Ball Street (@BallStreet) 31 октября 2018 г.

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Латиноамериканська федерація у своєму Твіттер вже повідомила, що дисциплінарний комітет розбирає ситуацію. Якщо він прийме рішення, що гол з пенальті був нелегітимним, матч 1/2 фіналу Греміо – Рівер Плейт буде переграний.