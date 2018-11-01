Бока Хуніорс та Рівер Плейт вперше в історії разом вийшли в фінал Кубка Лібертадорес, але поєдинки можуть не відбутись

Найпринциповіші суперники в Аргентині Бока Хуніорс та Рівер Плейт ондочасно вийшли в фінал Кубка Лібертадорес-2018.
У Південній Америці визначились фіналісти Кубка Лібертадорес (аналог Ліги чемпіонів). До вирішальної стадії вперше за всю історію турніру одночасно вийшли найпринциповіші суперники з Буенос-Айреса – Бока Хуніорс та Рівер Плейт.
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Але є одне "але". Суперкласіко може не відбутись через гучний скандал у півфінальному матчі між Греміо та Рівер Плейтом. Бразильський клуб незадоволений роботою VAR, який зафіксував сумнівний офсайд, а на 96-й хвилині форвард аргентинців Гонсало Мартінес реалізував пенальті, який вивів його клуб у фінал.
Після призначення пенальті суперечки футболістів Греміо з арбітром тривали 14 хвилин, після яких Мартінес нарешті виконав 11-метровий. Після матчу був гучний крик трибун, на поле вибігли поліцейські, які стали на захист рефері, яких гравці Греміо, схоже, були готові розірвати.
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Латиноамериканська федерація у своєму Твіттер вже повідомила, що дисциплінарний комітет розбирає ситуацію. Якщо він прийме рішення, що гол з пенальті був нелегітимним, матч 1/2 фіналу Греміо – Рівер Плейт буде переграний.