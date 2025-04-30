Бока Хуніорс у своїх соцмережах повідомила про звільнення Фернандо Гаго з посади головного тренера. "ФК Бока Хуніорс оголошує, що Фернандо Гаго залишив посаду тренера першої команди. Ми дякуємо Фернандо та його тренерському штабу за професіоналізм, і бажаємо їм успіхів у подальших викликах", – йдеться у повідомленні.

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Про це рішення у ЗМІ повідомляли ще в лютому. Причиною став провал в Кубку Лібертадорес – Бока примудрилась не пройти груповий етап. Попри те, що матч проти Росаріо Сентраль (1 березня) мав стати останнім, Бока провела під керівництвом Гаго ще 7 ігор, зокрема, і культове дербі з Рівер Плейт.

Нагадаємо, що Фернандо Гаго за свою кар'єру встиг пограти за Реал (2007-2012 роки), Рому (сезон 2011/12) і Валенсію (липень 2012 – січень 2013-го років). У складі збірної Аргентини Гаго провів 61 поєдинок, відзначившись 4 асистами. У статусі тренера Фернандо встиг попрацювати на чолі аргентинських Альдосіві та Расінга, а також мексиканського Депортіво Гвадалахара.

El Club Atlético Boca Juniors comunica que Fernando Gago ha dejado de ser el entrenador del primer equipo. Agradecemos a Fernando y a su cuerpo técnico por su profesionalismo y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos. pic.twitter.com/ytazKW7BdZ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 29, 2025

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