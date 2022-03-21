Кубок Дієго Марадони, 7 тур

Рівер Плейт – Бока Хуніорс – 0:1

Гол: Вілья, 54

Рівер Плейт і Бока Хуніорс зустрілися в 7-му турі Кубка Дієго Марадони. Долю поєдинку вирішив єдиний гол, забитий на старті другого тайму. На 54-й хвилині відзначився Себастьян Вілья, який скористався незлагодженими діями захисників та кіпера, спрямувавши м'яч у сітку воріт.

Буквально три місяці тому 25-річним колумбійцем цікавилося київське Динамо, але після початку війни в Україні трансфер вінгера навряд чи має шанси втілитися в реальність.

У складі Боки весь матч відіграв ще один знайомий персонаж. Це Карлос Самбрано, який свого часу перебував у Динамо, але так і не зіграв за киян жодного офіційного матчу. Перуанець на 66-й хвилині отримав жовту картку.

Бока Хуніорс завдяки перемозі набрала 14 очок і наздогнала Естудіантес – лідера групи B. Рівер Плейт іде третім в групі А. У плей-офф Кубка Марадони вийдуть по 4 команди з кожного дивізіону.

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