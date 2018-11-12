Бока Хуніорс – Рівер Плейт – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Найпринциповіші суперники Бока Хуніорс та Рівер Плейт зіграли у видовищну нічию в першому фінальному матчі Кубка Лібертадорес. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Бока Хуніорс та Рівер Плейт вперше зустрілись між собою в фіналі Кубка Лібертадорес. Перший матч відбувся на домашній арені Боки Ла Бомбонера.

Бока Хуніорс та Рівер Плейт розписали феєричну нічию у першому матчі фіналу Кубка Лібертадорес

На 34-й хвилині нападник господарів Рамон Абіла відкрив рахунок у матчі, вдало зігравши на добиванні. Але Рівер відігрався вже в першій атаці після розіграшу м'яча завдяки вдалому прориву Лукаса Пратто. Під кінець тайму Бока знову забила, на цей раз відзначився нападник Даріо Бенедетто.

У другому таймі Рівер Плейт знову зумів зрівняти рахунок. Після подачі зі стандарту невдало підставився захисник Бока Хуніорс Карлос Іскєрдос і зрізав м'яч у власні ворота. Команди завершили матч внічию за рівної гри.

Кубок Лібертадорес. Фінал, перший матч

Бока Хуніорс – Рівер Плейт – 2:2

Голи: Абіла, 34, Бенедетто, 45+1 – Пратто, 35, Іскєрдос, 61 (автогол)