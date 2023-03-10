Бохум підходив до виїзної зустрічі з Кельном у статусі команди із зони вильоту. За її плечима була серія у чотири поразки, але й "козли" проводили не найкращий відрізок – вони не знали перемог у трьох турах поспіль. Саме тому нічия нікого не влаштовувала.

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Явними фаворитами виступали господарі, але підопічні Штеффена Баумгарта самі вистрілили собі в ногу. Вже на 9-й хвилину Хюбер збив суперника у на лінії власного штрафного, а рефері призначив пенальті. Штегер впевнено його реалізував. 0:1!

Надалі Кельн володів ініціативою, однак Бохум діяв на дещицю гостріше. Зрештою, на 76-й хвилині гості конвертували свою маленьку перевагу в другий гол – вони розіграли штрафний. М'яч завдяки рикошету вдало відскочив, і команда розкатала ефектну комбінацію в карному майданчику. Машовіч завершив її точним ударом. 0:2!

Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Бохум відсвяткував несподівану перемогу, набравши 22 очки й піднявшись з вісімнадцятої на чотирнадцяту позицію. Кельн залишається дванадцятим, маючи в активі 27 залікових балів.

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