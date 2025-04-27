У неділю, 27 квітня, 31-й тур чемпіонату Німеччини закривали два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 31-й тур

Бохум – Уніон Берлін – 1:1

Голи: Беро, 68 – Голлербах, 17

Нереалізований пенальті: Беро, 68 (Бохум)

Вердер – Санкт-Паулі – 0:0

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Недільний вікенд відкривав поєдинок між Бохумом та Уніоном. Рурці ще зберігали примарні шанси на збереження прописки в еліті, але для цього треба було вигравати всі 4 матчі, які залишились. Натомість Уніон фактично виконав завдання на сезон – команда пролетіла повз єврокубки, але на 99% продовжить виступи в Бундеслізі наступного року (якщо не станеться якогось форс-мажору).

Берлінці ще до перерви вийшли вперед завдяки голу Голлербаха. Бохум намагався відігратись, тиснув і таки досяг свого по перерві, заробивши право на пенальті. До м'яча підійшов Беро і... не зміг обіграти кіпера Уніона, який відбив м'яч перед собою. Однак словацький півзахисник швидко реабілітувався і був першим на добиванні – 1:1.

Зрештою, все завершилось бойовою нічиєю. Уніон набрав 36 очок і залишився на тринадцятій сходинці, Бохум з 21-м пунктом останній – до перехідного матчу 4 бали.

Продовжує дивувати Санкт-Паулі. Новачок Бундесліги у боротьбі за збереження прописки в еліті не програє вже чотири матчі поспіль. Цього разу "пірати" дали серйозний бій Вердеру, перервавши його чотириматчеву переможну серію. Бременці наприкінці зустрічі таки зуміли вийти вперед, але VAR зафіксував офсайд в момент взяття воріт.

Як наслідок, безгольова нічия. Санкт-Паулі набрав 31 очко і залишився чотирнадцятим. Вердер з 46-ма пунктами восьмий – "зелено-білі" втратили шанс витіснити з зони єврокубків дортмундську Борусію.

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