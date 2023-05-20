Німеччина, Бундесліга, 33-й тур

Герта – Бохум – 1:1

Голи: Тусар, 63 – Шлоттербек, 90+4

Хоффенхайм – Уніон Берлін – 4:2

Голи: Бебу, 22, Крамаріч, 36 (п.), 90, Даббур, 90+9 – Духі, 45+4, Лаїдуні, 90+5

Шальке – Айнтрахт – 2:2

Голи: Теродде, 1, Польтер, 85 – Камада, 21, Тута, 59

Вердер – Кельн – 1:1

Голи: Шмідт Р., 73 – Тіггес, 36

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У битві за виживання Бохум на виїзді розписав нічию з Гертою. "Стару даму" для збереження прописки влаштовувала лише перемога, і в середині другого тайму берлінцям вдалось забити такий необхідний гол. Господарі тримались до останнього, але на четвертій доданій таки пропустили, тим самим, оформивши виліту у нижчий дивізіон. Бохум зумів набрати 32 очки і за тур до фінішу йде п'ятнадцятим.

Уніон несподівано поступився Хоффенхайму. Берлінці ще до перерви пропустили двічі, однак змогли зберегти інтригу, забивши гол у роздягальню. Справжня битва відбулась у доданий час: гості скоротили, а господарі забили ще двічі. Уніон серйозно ризикує не потрапити у Лігу чемпіонів: наразі у них 59 очок, але стільки ж Фрайбурга, який дихає у спину. Все вирішуватиметься на фініші.

Шальке, який також бореться за збереження прописки, на останніх хвилинах відібрав очки у Айнтрахта. "Орли" б'ються за можливість зіграти у єврокубках, і втрачена перемога сильно підкосила шанси підопічних Олівера Гласнера. Тепер, окрім обов'язкової перемоги в останньому турі над Фрайбургом, треба сподіватись на фіаско Вольфсбурга і Байєра.

У ще одному матчі розійшлись миром Вердер і Кельн . Команди вже вирішили всі свої турнірні завдання, тож грали заради престижу і глядачів. Обмінявшись голами у кожному з таймів, середняки турнірнї таблиці погодились на бойову нічию.

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