Хайденхайм і Бохум в рамках матчу 32-го туру німецької Бундесліги 2024/25 голів не забивали. Звіт читайте на "Футбол 24",

Поєдинок на хайденхаймській Фойт-Арені мав величезне значення, адже обидві команди ризикують втратити прописку в еліті. Господарі ще зберігали надію на місце в зоні плей-офф, а от Бохум міг вилетіти у другу Бундеслігу одразу ж. Гості не мали права на поразку.

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Вони дуже старались, завдавши двічі більше ударів, награвши на вдвічі більший показник очікуваних голів і навіть маючи влучання у стійку. Відчайдушність у боротьбі за виживання досягла піку на 50-й хвилині, коли Сіссоко пішов на замикання подачі з лівого флангу – нападник зіткнувся з голкіпером Мюллером, причому останній розбив голову й на декілька секунд втратив свідомість.

На щастя, воротаря швидко привели до тями, однак на поновлення гри довелося чекати цілих 10 хвилин. Арбітр компенсовував до основного часу аж 14, але побачити бодай один гол вболівальникам не вдалося. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Як наслідок, Бохум втратив шанси на підйом із зони вильоту – втім, до зони перехідних матчів бракує всього чотирьох очок. Саме там залишається Хайденхайм, якому в спину дмухає Хольштайн. Колектив із Кіля теж відстає на чотири бали.

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