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Богданов запропонував зміни у формат УПЛ щодо боротьби за Лігу Європи

06:30 471 Читать на русском
Богданов запропонував зміни у формат УПЛ щодо боротьби за Лігу Європи
Андрій Богданов / соцмережі

Півзахисник Десни Андрій Богданов запропонував матчі плей-офф за право зіграти у Лізі Європи. Команда другої "шістки" теж мала би шанс.

"Хочеться посісти перше місце в другій "шістці", але якби ця позиція давала можливість зіграти у плей-офф з п'ятою командою першої "шістки" і поборотися за путівку в Лігу Європи, то інтерес у команд був би набагато серйозніше. А так ті, хто вирішив задачу на сезон і не потрапить в перехідні матчі, просто формально грають.

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Я б не сказав, що останні поразки Десни пов'язані з цим. Налаштування було, але в грі з Ворсклою дався взнаки брак фарту. Чи не змогли забити, хоча моменти були хороші", – цитує Богданова офіційний сайт Арсенала-Київ.

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Десна Десна Ліга Європи Андрій Богданов Андрій Богданов
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