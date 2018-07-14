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Богданов забив ефектний гол зі штрафного та відзначився автоголом у матчі Суперкубка Польщі

22:42 408 Читать на русском
Богданов забив ефектний гол зі штрафного та відзначився автоголом у матчі Суперкубка Польщі
Андрій Богданов / ФК Арка

Півзахисник Арки Андрій Богданов перетворився з антигероя на героя протягом одного тайму в матчі Суперкубка Польщі проти Легії.

Андрій Богданов відзначився двома голами в матчі Суперкубка Польщі з Легією, щоправда, у різні ворота.

Спочатку український хавбек Арки відзначився автоголом вже на 2-й хвилині матчу. Але за 36 хвилин футболіст виправився і забив фантастичний гол зі штрафного.

Під кінець тайму клуб з Гдині вийшов уперед завдяки голу Міхала Яноти.

Теги
Світ Андрій Богданов Андрій Богданов Легія Легія Арка Арка Відеоновини
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