Богданов забив ефектний гол зі штрафного та відзначився автоголом у матчі Суперкубка Польщі

Півзахисник Арки Андрій Богданов перетворився з антигероя на героя протягом одного тайму в матчі Суперкубка Польщі проти Легії.

Андрій Богданов відзначився двома голами в матчі Суперкубка Польщі з Легією, щоправда, у різні ворота.

Спочатку український хавбек Арки відзначився автоголом вже на 2-й хвилині матчу. Але за 36 хвилин футболіст виправився і забив фантастичний гол зі штрафного.

Під кінець тайму клуб з Гдині вийшов уперед завдяки голу Міхала Яноти.