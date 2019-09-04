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Богданов зізнався, що тричі міг опинитись у чемпіонаті Росії

10:31 253 Читать на русском
Богданов зізнався, що тричі міг опинитись у чемпіонаті Росії
Андрій Богданов / ФК Десна

Півзахисник Десни Андрій Богданов кілька разів міг переїхати у чемпіонат Росії після анексії Криму і початку війни на Донбасі.

"У 2013 році, ще коли я був гравцем Динамо, мені дзвонив Станіслав Черчесов і кликав у Амкар. Я відмовився і не перейшов туди, хоча зараз я розумію, що треба було це зробити.

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У 2014 році я їздив у Мордовію, оскільки хотів попрацювати з Юрієм Сьоміним.

У 2015 я був у Ростові, але мене не змогли заявити через проблеми з документами. Курбан Бердиєв дуже хотів мене залишити. Я до нього підійшов і запитав, що мені робити. Він сказав залишитися, сказав, що мене хочуть заявити на новий сезон, але так сталось, що я повернувся в Україну.

Переїзд у Росію? Це особиста справа кожного. Всі знають, яка ситуація. Ракицький і Ордець захотіли і поїхали. Вони там задоволені і щасливі. Окей, немає питань, це їхня думка.

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Тоді б я погодився перейти, а зараз я про це не думаю. Якби був варіант, я б подумав, порадився з сім'єю і тільки потім би вирішував", – сказав Богданов Stargorod Sport.

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