Богданов продовжив контракт із Десною

Півзахисник Десни Андрій Богданов підписав новий контракт з клубом.

Десна на своєму офіційному сайті оголосила про підписання нового контракту з Андрієм Богдановим. Деталі не повідомляються.

Чемпіон світу U-20 Конопля перейшов у Десну

Півзахисник перейшов до чернігівського клубу взимку 2019 року після того, як покинув Арку, з якою виграв Суперкубок Польщі-2018.

Десна завершила сезон 2018/19 на 8 позиції в турнірній таблиці УПЛ. Тепер клуб ставить завдання потрапити у Лігу Європи.

Унікальний гравець Шахтаря, непробивний Паньків і провальний пенальтист Мораєс: рекорди та антирекорди футболістів УПЛ