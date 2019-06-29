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Богданов продовжив контракт із Десною

13:45 73 Читать на русском
Богданов продовжив контракт із Десною
Андрій Богданов / ФК Десна

Півзахисник Десни Андрій Богданов підписав новий контракт з клубом.

Десна на своєму офіційному сайті оголосила про підписання нового контракту з Андрієм Богдановим. Деталі не повідомляються.

Чемпіон світу U-20 Конопля перейшов у Десну

Півзахисник перейшов до чернігівського клубу взимку 2019 року після того, як покинув Арку, з якою виграв Суперкубок Польщі-2018.

Десна завершила сезон 2018/19 на 8 позиції в турнірній таблиці УПЛ. Тепер клуб ставить завдання потрапити у Лігу Європи.

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